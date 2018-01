Küllap tiksub kõigil, kes talupidamise kõrvalt oma metsas töid teevad, peas ka väike plaan: kui juba mets on olemas, siis võiks varutud puidust endale midagi ehitada.

Universaalsed on piki lõigatavat materjali liigutatavad saeraamid, mida käitatakse mootorsaega. Tõsi, selliseid saeraame kasutati juba nõukaajal, ent toona ei kannatanud nende töö kvaliteet mingit kriitikat. Panid Družba sae mingi hoidikutaolise asjandusega palgi otsa külge ja muudkui lõikasid. Tulemuseks olid üsna heitliku paksusega lauad, mis rohkem sarnanesid lastelavastusest tuttava Kessu kõverate joonlaudadega. Seetõttu käis saeraamide maine üsnagi alla ja mõnda aega ei tahtnud talumehed neist kuuldagi.

Nüüd, kui saada on juba suurepärase kvaliteediga materjalist saeraame ning ka saage hoidvad rakised ja saed ise on paremaks muutunud, vaata et oleksid nagu peeneks käsitööks mõeldud, leiavad need üha uusi kasutajaid. Kes on proovinud, see on ka rahule jäänud.